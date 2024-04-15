Halka arz takvimi | Bu hafta hangi şirket halka arz oluyor, kaç lot veriyor?

Halka arz takvimi merak ediliyor. Vatandaşlar, hangi şirketlerin halka arz olacağını araştırıyor. Halka arz takvimi | Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor?

BU HAFTA HANGİ ŞİRKET HALKA ARZ OLUYOR?

SPK onayı ardından halka arz olacak şirketler açıklandı. Buna göre Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 17-18-19 Nisan tarihlerinde talep toplama sürecine girecek.

KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Rönesasn Gayrimenkul 135 TL'den eşit dağıtımla halka arz olacak. Şirket, 33, 357, 450 lot pay dağıtacak.

RÖNESANS GAYRİMENKUL

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGY), Rönesans Holding'in ticari gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketidir. Holding'in 30 yılı aşkın inşaat deneyimini 22 yıllık gayrimenkul deneyimiyle birleştiren RGY; kendi yönettiği projeleri, 1.500.000 m² toplam inşaat alanı ve 740.000 m² brüt kiralanabilir alanı ile hizmet vermektedir.

Rönesans Gayrimenkul'ün mevcut portföyünde, hâlihazırda faaliyette olan 12 alışveriş merkezi, 4 ofis, 1 konut, 1 okul, devam etmekte olan 1 konut projesi ve geliştirmeye müsait 2 arsa olmak üzere toplam 21 gayrimenkul bulunmaktadır.