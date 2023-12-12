Haberler ›› Hukuk ›› Halil Umut Meler, hastaneye ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi

Halil Umut Meler, hastaneye ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi

12 Aralık 2023 21:06 Güncelleme: 21:09 Abone Ol

MKE Ankaragücü Başkan Vekili Zeynep Karamancı ve yönetim kurulu üyeleri, hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etmeye gittiler. Ancak Meler, kendisini ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi.