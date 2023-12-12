Halil Umut Meler, hastaneye ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
MKE Ankaragücü Başkan Vekili Zeynep Karamancı ve yönetim kurulu üyeleri, hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etmeye gittiler. Ancak Meler, kendisini ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi.
Ankaragücü Başkan VekiliZeynep Karamancı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.
MELER KABUL ETMEDİ
Halil Umut Meler, kendisini ziyarete giden Ankaragücü başkan vekili Zeynep Karamancı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etmedi.
NE OLDU?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.
ÖNCE YUMRUK SONRA TEKMELER SAVURDU
Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti.
GÖZÜ MORARDI, ELMACIK KEMİĞİNDE ÇATLAK TESPİT EDİLDİ
Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü. Meler'in elmacık kemiğinde çatlak tespit edildi.