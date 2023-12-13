Hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğraması sonrasında Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı iddiaları doğru mu?

Son zamanlarda gündeme gelen olaylar nedeniyle Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Sorusu, gündemdeki yerini almakta ve Hakem Halil Umut Meler'in MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğraması ile birlikte Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı alıp, almadığı araştırılmakta. Peki, Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı iddiaları doğru mu?

HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'le görüştüğünü belirten Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) genel sekreteri Ali Kunak, hakemliği bırakacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ali Kunak, Halil Umut Meler'in hakemliği bırakma kararı aldığını açıkladı.

Kunak, "Halil yukarıda olayın şokunda halen. Bizde yayındayken çok kesin bir şekilde 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz, 'İzmir'e döndüğünde eşinde ailenle konuş, bu kararı onlarla ver' şeklinde sakinleştirmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Liglere çok uzun ara verilecek mi sorusuna ise "Zannetmiyorum." diyerek yanıt verdi Buna göre Süper Lig ve diğer tüm liglerdeki maçların kısa süre içerisinde kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.