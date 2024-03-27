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Hal rüsumu nedir? Hangi alım satım işlemlerinden hal rüsumu alınmaz?

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Ticaret ile uğraşan vatandaşlarca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan Hal Kayır Sistemi ile birlikte Hal rüsumu nedir? Hangi alım satım işlemlerinden hal rüsumu alınmaz? soruları araştırılmaktadır Peki, Hal rüsumu nedir? Hangi alım satım işlemlerinden hal rüsumu alınmaz? Detaylar haberimizde..

HAL RÜSUMU NEDİR?

Hal rüsumu, malları satın alanlarca toptan satış bedeli üzerinden toptancı hali bulunan belediye veya işletmelere ödenen meblağdır. İlgili mevzuatı çerçevesinde ithal edilen mallar ile fatura veya müstahsil makbuzu ile üreticilerden satın alınan mallardan; toptancı halinde satılanlardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılanlardan yüzde iki oranında hal rüsumu alınır.

Hal rüsumu, bildirim işleminin tamamlanmasıyla tahakkuk eder.

HANGİ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDE HAL RÜSUMU ALINMAZ?

Bildirimde bulunmak kaydıyla;

  • Sınaî üretimde kullanılmak üzere satın alınan mallardan,
  • İhraç edilmek üzere satın alınan mallardan,
  • 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı ürünlerden,
  • İyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünlerden,
  • Üreticilerce perakende olarak doğrudan tüketicilere satılan mallardan,
  • Üretici örgütlerince toptancı hali içinde ve dışında satılan mallardan hal rüsumu alınmaz.

Sınaî üretimde kullanılmak veya ihraç edilmek üzere bildirimde bulunulan ancak sınaî üretimde kullanılmayan ya da ihraç edilmeyen malların iç piyasada satışa sunulan kısmından hal rüsumu alınır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Gıda güvenilirliği ve kalitesi analizleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilmiş kamu laboratuarlarında veya özel laboratuarlarda yapıldığı belgelenen mallar üzerinden alınacak hal rüsumu, yarısı oranında alınır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Haberler

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