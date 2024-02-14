15 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Galatasaray - Sparta Pragmaçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay iseHakim Ziyech yok mu? Sparta Prag maçında Hakim Ziyech neden yok?? Sorusu oldu. Peki, Hakim Ziyech yok mu? Sparta Prag maçında Hakim Ziyech neden yok?

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Sparta Prag arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Maçın canlı yayını CBC Sport ve Exxen kanallarından izlenebilecek. CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında yarın evinde oynayacağı Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkarak bu turda mücadele etmeye hak kazandı. İki takım daha önce 4 kez karşılaştı ve Galatasaray 1 galibiyet, Sparta Prag ise 2 galibiyet aldı. Galatasaray, Avrupa kupalarında 314 maç oynadı ve 112 galibiyet elde etti. Maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

ZİYECH NEDEN YOK?

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'la oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Buruk "Bazen maç maç hareket ediyoruz, bazen de maçların sıklığına göre oyuncularımızın durumunu görüp karar vermemiz gerekiyor. Bir de doğal rotasyon var. Sakatlıklar, cezalar sebepli olanlar. Sakatlıktaki oyuncularımız döndü, Hakim Ziyech dışında eksiğimiz yok. Puan kaybına tahammülün olmadığı bir ligi yaşıyoruz, Avrupa'da da yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu yüzden birçok oyuncuyu kullanıyoruz." dedi.