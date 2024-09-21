Hakim Ziyech neden yok, cezalı mı? Derbi (GS-FB) maçında Hakim Ziyech neden oynamıyor?

Galatasaray - Fenerbahçe debi maçında muhtemel ilk 11'ler belli olurken, Hakim Ziyech neden kadroda olmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Derbi (GS-FB) maçında Hakim Ziyech neden oynamıyor, sakat mı? Süper Lig lideri Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacakken, derbi öncesi heyecan tırmanıyor. Hakim Ziyech sakat mı, cezalı mı? Detaylar haberimizdedir...

HAKIM ZIYECH DERBİ MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve sakatlık süreci devam eden Hakim Ziyech, dev derbinin kadrosuna dahil edilmeyecek. Özellikle Hakim Ziyech'in durumu, sarı-kırmızılı taraftarlar için büyük merak konusu olmuştu.

Hakim Ziyech

DERBİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Galatasaray maçı, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak.