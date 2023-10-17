Ünlü futbolcu Hakim Ziyech ne zaman oynayacağı ve sakatlığı ne kadar süreceği merak ediliyor. Konu hakkında bilgi veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziyech'in sakatlığının son durumunu paylaştı. Peki, Hakim Ziyech ne zaman oynayacak, sakatlığının son durumu ne? Hakim Ziyech sakatlığı ne kadar sürecek?

Hakim Ziyech ne zaman oynayacak, sakatlığının son durumu ne? Hakim Ziyech sakatlığı ne kadar sürecek?

Hakim Ziyech ne zaman oynayacak, sakatlığının son durumu ne ve Hakim Ziyech sakatlığı ne kadar süreceği gündeme geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GS TV'de açıklamalarda bulundu. Hakim Ziyech ne zaman oynayacak, sakatlığının son durumu ne? Hakim Ziyech sakatlığı ne kadar sürecek? Detaylar haberimizdedir…

HAKIM ZIYECH NE ZAMAN OYNAYACAK?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech'in sakatlığına ilişkin konuştu. Faslı yıldızın tedavisine devam edildiğini belirten deneyimli hoca, ne zaman oynayabileceği ile ilgili net bir tarih veremedi. Ziyech'i izleme hayalleri kuran Galatasaray taraftarları, Buruk'un sözleri sonrası büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

Hakim Ziyech

HAKIM ZIYECH SAKATLIĞININ SON DURUMU NE?

Buruk yaptığı açıklamada, "Milli Takım'dan dönecek oyuncuları bekliyoruz. En zor Güney Amerika. Davinson Sanchez perşembe gelecek ve cuma takımla çalışacak. Maça hazır olacak. Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha, Afrika'ya gitti. Hakim Ziyech gitti ama rahatsızlığı var. Orada oynatılmayacağını ve tedavisine devam edileceğini konuştuk. Burada takımla çalışacak. Geçmişte olan sakatlığı yeni olmuş gibi lanse ettiler. Tedavisine devam ediyor, döndükten sonra inşallah bizimle başlayacak. Ne zaman oynayacağını göreceğiz." ifadesine yer verdi.

Ziyech'i izlemek için sabırsızlanan Galatasaray taraftarı, Buruk'un sözleri sonrası büyük üzüntü yaşadı. Bu sezon 3 resmi maçta Galatasaray forması giyebilen Ziyech, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

HAKIM ZIYECH SAKATLIĞI NE KADAR SÜRECEK?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GS TV'de açıklamalarda bulundu. Milli takımlardan dönecek futbolcuları ile ilgili konuşan Buruk, sakatlığı bulunan Hakim Ziyech'in de son durumuna ilişkin bilgi verdi.