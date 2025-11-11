Haberler

Türk futbolunda hakemlik kariyeriyle tanınan Erkan Arslan, son dönemde hakkında ortaya atılan bahis ve şike iddialarıyla gündeme geldi. Peki, Hakem Erkan Arslan kimdir? Erkan Arslan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

HAKEM ERKAN ARSLAN KİMDİR?

Erkan Arslan, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden biri olarak uzun yıllar boyunca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çatısı altında görev yapmış bir Klasman Yardımcı Hakemidir. Futbolun içinde genç yaşlardan itibaren yer alan Arslan, profesyonel hakemlik kariyerinde özellikle disiplinli tutumu ve saha içindeki dikkatli kararlarıyla tanınmıştır.

Klasman hakemliği, profesyonel liglerde görev alan tecrübeli isimlerin yer aldığı bir kategoridir. Arslan da bu sınıfta uzun süre çizgi hakemliği yaparak birçok önemli karşılaşmada görev almıştır. Türk futbol camiasında bilinen bir figür olan Arslan, zaman zaman Süper Lig ve alt liglerdeki maçlarda görev almış, kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür.

Ancak 2025 yılı itibarıyla, adının bir bahis ve şike soruşturması kapsamında anılmasıyla birlikte kamuoyunun dikkatini üzerine çekmiştir.

ERKAN ARSLAN KAÇ YAŞINDA?

Erkan Arslan, 1 Ocak 1979 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Hakemlik kariyerinde olgunluk dönemine ulaşan Arslan, tecrübeli klasman hakemleri arasında gösterilmektedir.

HAKEM ERKAN ARSLAN NERELİ?

Erkan Arslan'ın memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesidir. Doğu Anadolu'nun futbol sevgisiyle bilinen bu bölgesinde yetişen Arslan, sporcu kimliğini genç yaşlarda kazanmış ve hakemliğe yönelmiştir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
