Hakan Şükür, FETÖ'ye yakın kaynakların öldüğünü duyurduğu terör örgütü lideri Fethullah Gülen hakkında X hesabından (eski adıyla Twitter) paylaşımda bulundu. Fetöcü Hakan Şükür'ün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ne paylaştığı merak ediliyor. Peki, Hakan Şükür ne paylaştı? Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ne dedi? Detaylar haberimizde...

HAKAN ŞÜKÜR NE PAYLAŞTI?

FETÖ firarisi ve ABD'de yaşayan Hakan Şükür, isim vermeden bir paylaşım yaptı. Şükür paylaşımında, "Allah kim ne hakkettiyse hakkını verecektir. Ne eksik ne fazla. Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak. Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak. Tadmayacakmış gibi yaşayanlar bile. Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese.." ifadelerini kullandı.