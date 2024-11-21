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Hakan Aran kimdir? İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran hayatı ve biyografisi!

Hakan Aran kimdir? İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran hayatı ve biyografisi!
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Ekonomi gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hakan Aran izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hakan Aran kaç yaşında, nereli? Hakan Aran hayatı ve biyografisi! Hakan Aran kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hakan Aran hakkında araştırmalar yapılıyor. Hakan Aran kimdir? Hakan Aran kaç yaşında, nereli? Hakan Aran hayatı ve biyografisi!

HAKAN ARAN KİMDİR?

1968 yılında Antakya'da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2000-2001 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme yüksek lisans programını tamamlayan Aran, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bankacılık doktorası yapıyor.

1990 yılında İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü, 2008 yılında Genel Müdür Yardımcısı ve son olarak da 1 Nisan 2021 tarihinde Türkiye İş Bankası'nın 17. Genel Müdürü olarak atandı.

Operasyonlardan, dijital bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Bankanın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İşnet, Softtech, LiveWell, GullsEye gibi teknoloji şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra İş Bankası Rusya Yönetim Kurulu Başkanlığı, Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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