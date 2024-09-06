Hakan Akkaya kimdir? Hakan Akkaya kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Milli sporcu Hakan Akkaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Hakan Akkaya kimdir? Hakan Akkaya kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde bronz madalya kazandı. Hakan Akkaya kimdir?Hakan Akkaya kaç yaşında, nereli, branşı ne?
HAKAN AKKAYA KİMDİR?
HAKKINDA:
Doğum Yeri : Nilüfer
Kulübü : Hakan Akkaya Eskrim Akademesi Spor Kulübü
Antrenörü : Rumen Marinov Kamadzhiev
Eğitim Durumu : Lisans
Klasifikasyon : A
SPORTİF BAŞARILARI
BAE 2015 U23 DÜNYA ŞAMPİYONASI 3.
HOLLANDA 2016 U23 DÜNYA ŞAMPİYONASI 2. VE 3.
POLONYA 2017 U23 DÜNYA ŞAMPİYONASI 1.
TOKYO 2020 PARALİMPİK OYUNLARI FLÖRE KATEGORİSİNDE TOPLAMDA 1 GALİBİYET VE 3 MAĞLUBİYET ALARAK MÜSABAKALARINI TAMAMLADI. ERKEKLER TEK EPEE HAVUZ MAÇLARINDA 6 YENİLGİ İLE MÜSABAKALARI 14. SIRADA TAMAMLADI.