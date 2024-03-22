Üye Girişi
Haberler

Hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu nedir? Hangi illere turuncu kod verildi?

Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu | Hangi illere turuncu kod verildi? Hafta sonu boyunca yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Ayrıca bazı illere turuncu kod verildi. Hava durumunu ve turuncu kod uygulanan illeri öğrenin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.Vatandaşlar, hafta sonu hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu | Hangi illere turuncu kod verildi? İşte detaylar...

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR?

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Manisa çevreleri hariç olmak üzere, yurt genelinde aralıklı yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar bekleniyor. Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri, Elazığ'ın doğusu, Muş'un güney ve batı ilçeleri ile Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve zamanla Van'ın güneyinde kuvvetli yağışlar görülebilir.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu | Hangi illere turuncu kod verildi?

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimler ile Doğu Karadeniz'de sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülkenin doğu kesimlerinde güneyden hafif, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu | Hangi illere turuncu kod verildi?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VERİLEN İLLER

Yağışların; Rize, Erzurum, Ağrı çevreleri, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri, Elazığ'ın doğu, Muş'un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu | Hangi illere turuncu kod verildi?

13 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli ve Batman illeri için sarı kodlu kuvvetli yağış ve kar uyarısı yapılmaktadır. Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak illeri için ise turuncu kodlu kar ve çığ uyarısı yapılmaktadır. Bu uyarılar, ilgili illerde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Doğa Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ETİMESGUT ANKET SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi önde? TİP, Hatay'da kimi destekleyecek? TİP'in Hatay kararı ne? Gökhan Zan'ın adaylığı neden çekildi? DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Motorine kaç TL indirim var? Motorine indirim mi geliyor? 22 Mart benzin ve motorin güncel fiyatlar DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 22 MART | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Mehmet Murat Çalık kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli? Mehmet Murat Çalık biyografisi! Hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu nedir? Hangi illere turuncu kod verildi? BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title