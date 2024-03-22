Hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu nedir? Hangi illere turuncu kod verildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.Vatandaşlar, hafta sonu hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu | Hangi illere turuncu kod verildi? İşte detaylar...

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR?

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Manisa çevreleri hariç olmak üzere, yurt genelinde aralıklı yağışlar görülecek. Kıyı kesimlerde ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar bekleniyor. Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri, Elazığ'ın doğusu, Muş'un güney ve batı ilçeleri ile Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve zamanla Van'ın güneyinde kuvvetli yağışlar görülebilir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimler ile Doğu Karadeniz'de sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülkenin doğu kesimlerinde güneyden hafif, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VERİLEN İLLER

Yağışların; Rize, Erzurum, Ağrı çevreleri, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri, Elazığ'ın doğu, Muş'un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

13 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli ve Batman illeri için sarı kodlu kuvvetli yağış ve kar uyarısı yapılmaktadır. Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak illeri için ise turuncu kodlu kar ve çığ uyarısı yapılmaktadır. Bu uyarılar, ilgili illerde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtmektedir.