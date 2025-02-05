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Gürsoy Yalçın hastalığı nedir, Gürsoy Yalçın hasta mıydı?

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Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın küçük kardeşi Gürsoy Yalçın, geçirdiği uzun bir hastalık sürecinin ardından hayatını kaybetti. Gürsoy Yalçın hastalığı nedir, Gürsoy Yalçın hasta mıydı?

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Gürsoy Yalçın, futbol dünyasındaki önemli geçmişiyle tanınıyordu. Gürsoy Yalçın hastalığı nedir, Gürsoy Yalçın hasta mıydı?

GÜRSOY YALÇIN KİMDİR?

Sergen Yalçın'ın küçük kardeşi Gürsoy Yalçın, ağabeyi gibi futbol dünyasının içinde olan bir kişiydi.

1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında Beşiktaş'ta profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor'da forma giydi. 2001 yılında futbolu bıraktı.

Futbol kariyerine son verdikten sonra scout (oyuncu gözlemcisi) olarak çalışmaya başladı.

GÜRSOY YALÇIN HASTALIĞI NEDİR?

Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kardeşi Gürsoy Yalçın'ın 2,5 senedir hastalıkla savaştığını açıkladı.

Ayrıca Gürsoy Yalçın'ın bir süredir yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Sergen Yalçın'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"2.5 senedir kardeşim Gürsoy Yalçın'ın hastalığıyla uğraşıyoruz. İyileşmek için bana söz verdi. Üç dört gündür yoğun bakımdaydı, buradan çıkıp onu görmeye gideceğim."

Gürsoy Yalçın hastalığı nedir, Gürsoy Yalçın hasta mıydı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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