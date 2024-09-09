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Güney Kıbrıs Kosova maçı hangi kanalda? Güney Kıbrıs Kosova maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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Güney Kıbrıs Kosova UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Güney Kıbrıs Kosova maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Güney Kıbrıs Kosova maçını hangi kanal veriyor? İşte Güney Kıbrıs Kosova maçı yayın bilgisi!

Güney Kıbrıs Kosova maçı hangi kanalda? Güney Kıbrıs Kosova UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Güney Kıbrıs Kosova maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Güney Kıbrıs Kosova maçını hangi kanal veriyor? İşte Güney Kıbrıs Kosova maçı yayın bilgisi haberimizde...

İZLANDA KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Güney Kıbrıs Kosova maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Güney Kıbrıs Kosova maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Güney Kıbrıs Kosova maçını şifresiz izleyebilecekler.

İZLANDA KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Güney Kıbrıs Kosova maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

İZLANDA KARADAĞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Güney Kıbrıs Kosova maçı 11'leri henüz belli olmadı.

İZLANDA KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Güney Kıbrıs Kosova maçı, Larnaca'da, AEK Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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