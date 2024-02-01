Güncel Altın Fiyatları: Çeyrek, Gram ve Tam Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Şubat CANLI Altın Kuru!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 1 Şubat güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 1 Şubat Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1995 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ise günü düşüşle tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor.

FED POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKTI

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) politika faizini sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powel'ın, faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajını vermesinin, altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Para piyasalarında, Powell öncesi Fed'in ilk faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 53 ile fiyatlanırken, söz konusu açıklamaların ardından yüzde 35'e geriledi.