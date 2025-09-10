Güncel altın fiyatları: 10 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasaları, 2025 yılının son çeyreğine yaklaşırken yatırımcıların gözünü çevirdiği en kritik alanlardan biri olmaya devam ediyor. 10 Eylül 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları; özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları üzerinden şekilleniyor. Gerek bireysel yatırımcılar gerekse finansal danışmanlık alanında faaliyet gösteren profesyoneller için bu veriler, hem kısa vadeli pozisyon almak hem de uzun vadeli strateji oluşturmak açısından büyük önem taşıyor. Peki, 10 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

10 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

10 Eylül 2025 itibarıyla altın piyasasında güncel fiyatlar yatırımcıların merakla takip ettiği önemli veriler arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile ons bazında gerçekleşen alış ve satış fiyatlarının detayları ve bu fiyatların yatırım stratejilerinizde nasıl değerlendirilebileceğine dair kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Hem BDDK hem de SPK standartlarına uygun görsel ve tablolarla desteklenen bu güncel veriler, piyasalarda şeffaf bir bakış sunmayı amaçlıyor.

10 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.823,48 TL

Satış: 4.823,90 TL

10 EYLÜL 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.949,00 TL

Satış: 8.034,00 TL

GÜNCEL YARIM ALTIN FİYATI – 10 EYLÜL 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 15.898,00 TL

Satış: 16.067,00 TL

GÜNCEL TAM ALTIN FİYATI – 10 EYLÜL 2025 TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 31.701,00 TL

Satış: 31.989,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI – 10 EYLÜL 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 31.701,00 TL

Satış: 31.989,00 TL

ALTIN/ONS FİYATI – 10 EYLÜL 2025 ONS ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.634,55?USD

Satış: 3.634,93?USD

DEĞERLENDİRME VE PİYASA ANALİZİ

Altın fiyatları sabah saatlerinde şu seviyelerde şekillenmiş durumda:

Gram Altın: 4.823,48 TL (alış) – 4.823,90 TL (satış)

Çeyrek Altın: ~8 bin TL bandında (satış)

Yarım Altın : ~16 bin TL bandında (satış)

: ~16 bin TL bandında (satış) Tam & Cumhuriyet Altını: ~32 bin TL civarı (satış)

Ons Altın: Yaklaşık 3.635 $ seviyesinde alış-satış farkı çok düşük (0,38?USD fark)

Yorum: Gram altının 4.800 TL'li seviyelerde seyretmesi, geçtiğimiz aylara kıyasla piyasanın istikrarlı bir çizgide olduğunu gösteriyor. Çeyrek ve yarım altındaki satış fiyatları, yatırımcıların kısa vadeli alım-satım stratejilerinde fiyat istikrarını gözettiğini gösteriyor. Ons altındaki dar alış-satış makası (spread), uluslararası piyasalarda altının likiditesinin yüksek olduğunu işaret ediyor.