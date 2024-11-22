AK Parti, yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi Meclis'e sunmaya hazırlanıyor. Yapılan çalışmayla, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına af getirilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinip silinmeyeceğini araştırıyor. GSS prim borçlarının ne zaman silineceği merak ediliyor. Peki, GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim borçları silinecek mi? Detaylar haberimizde...

GSS (GENEL SAĞLIK SİGORTASI) PRİM BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Düzenleme kapsamında yaklaşık 400 bin kişinin borcu silinecek ve devlet bu düzenlemeyle 250 milyon liralık alacaktan vazgeçecek. Bu adım, Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki primlerini ödeyemeyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hazırlanan mevzuat, önümüzdeki günlerde kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Düzenlemenin, sosyal güvenlik sistemindeki yükü azaltırken, borçlu vatandaşlara ekonomik rahatlama sağlaması amaçlanıyor.