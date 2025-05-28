GS TV CANLI nasıl izlenir? GS TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec bilgileri!

GS TV CANLI nasıl izlenir? GS TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec bilgileri!
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Galatasaray'ın resmi TV kanalın olan GS TV nasıl izlenir? GS TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec bilgileri! GS TV canlı izleme linki!

Galatasaray'lı futbolseverlerin gerek altyapı, gerek hazırlık maçları yada Galatasaray ile alakalı haberleri izlemek için GS TV yi açıp izler. GS TV'nin frekans ayarları TV için bilmek önemlidir. GS TV izlemek için Türksad uydu frekansı nedir? Polarizasyon, sembol oranı ve fec bilgileri nelerdir? GS TV yi internetten izlemek için link var mıdır? detaylar haberimizde...

GS TV NASIL İZLENİR?

GS TV Televizyonda doğru frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec bilgileri girilerek izlenebilir. Mobil ve Bilgisayar kısmında ise Galatasaray'ın resmı internet sitesinden yada Resmi Youtube kanalından naklen verilmekte.

GS TV TÜRKSAT UYDU FREKANS, POLARİZASYON, SEMBOL ORANI VE FEC BİLGİLERİ

Türksat frekans değerleri:

Uydu : TÜRKSAT 4A (SD)

Frekans : 11676

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol Oranı : 24444

FEC : 3/4

Eutelsat Frekans değerleri:

Uydu : Eutelsat 7A (HD)

Frekans : 11554

Polarizasyon : H

Sembol Oranı : 30000

FEC : 5/6

Ek olarak Digiturk 75. kanal'dan GS TV'yi HD şeklinde izleyebilirsiniz.

GS TV CANLI İZLEME LİNKİ!

GS TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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