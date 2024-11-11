Devre arası transfer dönemi için golcü bir hücum oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Griezmann için girişimlerini sıklaştırdı. Peki, Griezmann Fenerbahçe'ye mi gelecek?

GRİEZMANN KİMDİR?

Antoine Griezmann, 21 Mart 1991'de doğan ve şu anda La Liga takımlarından Atlético Madrid'de forma giyen bir Fransız millî futbolcudur. Sol kanatta görev yapan Griezmann aynı zamanda forvet pozisyonunda da oynayabilir. Kariyerine UF Mâcon'da başlayan Griezmann, Real Sociedad alt yapısına geçiş yaptıktan sonra profesyonel futbol kariyerine adım attı.

Antoine Griezmann, 21 Mart 1991'de doğan ve şu anda La Liga takımlarından Atlético Madrid'de forma giyen bir Fransız millî futbolcudur. Sol kanatta görev yapan Griezmann aynı zamanda forvet pozisyonunda da oynayabilir. Kariyerine UF Mâcon'da başlayan Griezmann, Real Sociedad alt yapısına geçiş yaptıktan sonra profesyonel futbol kariyerine adım attı.

Griezmann, Real Sociedad alt yapısında 4 yıl geçirdikten sonra 2009-10 sezonunda A takıma dahil oldu. 2010 yılında profesyonel sözleşmesini imzalayarak dikkatleri çekti. Real Sociedad'daki performansıyla birçok büyük kulübün ilgisini çekti ancak Griezmann, Atlético Madrid'e transfer oldu. Atlético Madrid'de 2014 yılında başladığı kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında attığı golle dikkat çekti.

2019'da Barcelona'ya transfer olan Griezmann, 120 milyon euro bonservis bedeliyle La Liga'daki yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Barcelona'daki performansı ve katkılarıyla önemli bir oyuncu oldu.

2022'nin başlarında Barcelona ile olan sözleşmesini sona erdiren Griezmann, yeni bir döneme adım atmıştır. Transfer döneminin son gününde, 2024 sezonu için Atlético Madrid ile anlaşarak geri dönmüştür.

GRİEZMANN FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

Griezmann transferi konusunda henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.