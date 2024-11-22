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Greeicy Rendon kimdir, evli mi, sevgilisi var mı?

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Mauro Icardi'nin, Latin Amerika'nın sevilen sanatçılarından Greeicy Rendon ile fotoğraf paylaşması sonrasında Icardi Greeicy Rendon, merak edildi. Peki, Greeicy Rendon kimdir, evli mi, sevgilisi var mı?

Arjantin'de olan ünlü futbolcudan yeni hamle geldi. Greeicy isimli Kolombiyalı şarkıcının konserine giden Icardi o anları Instagram hesabından paylaştı. Peki, Greeicy Rendon kimdir, evli mi, sevgilisi var mı?

GREEİCY KİMDİR?

Greeicy, 30 Ekim 1992'de Kolombiya'nın Cali kentinde doğdu. 2024 yılı itibarıyla 32 yaşında olan Rendón, hem oyunculuk hem de müzik kariyerinde önemli bir yer edindi. Beş yaşında ailesiyle Bogotá'ya taşınan Greeicy, küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duydu ve piyano, flüt, gitar gibi enstrümanların yanı sıra şan eğitimi aldı.

2007 yılında "Factor Xs" adlı yetenek yarışmasıyla televizyon dünyasına adım atan Rendón, daha sonra telenovela dizilerinde boy gösterdi. Oyunculuk kariyerinin ardından müziğe yönelen sanatçı, 2019'da çıkardığı Baila albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Instagram'da 23 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Greeicy, hem müzik sahnesindeki başarısıyla hem de enerjik sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.

Eşi: Mike Bahía

Greeicy Rendon kimdir, evli mi, sevgilisi var mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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