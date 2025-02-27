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Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Yarım altın kaç TL? 27 Şubat Kapalıçarşı gram altın fiyatları!

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Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Bu durum, 27 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatlarında belirgin değişikliklere yol açtı. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç TL 2025? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik aldığı ek gümrük vergisi kararları ve Çin'in buna karşı uyguladığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Küresel ekonomide belirsizlikler artarken, altın fiyatlarında da belirgin yükselişler meydana geliyor. Peki, 27 Şubat 2025 altında son durum ne? Yarım altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu 2025? İşte, detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 11:20 itibariyle yüzde -1,00 değer kaybıyla 3383,65'ten işlem görüyor.

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Yarım altın kaç TL? 27 Şubat Kapalıçarşı gram altın fiyatları!Güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 11:20 itibariyle yüzde -0,95 değer kaybıyla 5476,05'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 11:20 itibariyle yüzde -0,95 değer kaybıyla 10952,09'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 11:20 itibariyle yüzde -0,95 değer kaybıyla 21870,38'den işlem görüyor.

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Yarım altın kaç TL? 27 Şubat Kapalıçarşı gram altın fiyatları!ONS altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 11:20 itibariyle yüzde -0,97 azalarak 2888,13'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3405 liradan alınırken 3442 liradan satılıyor.

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Yarım altın kaç TL? 27 Şubat Kapalıçarşı gram altın fiyatları!Kapalıçarşı'da gram altın

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Yarım altın kaç TL? 27 Şubat Kapalıçarşı gram altın fiyatları!
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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