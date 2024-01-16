Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve cumhuriyet altın kaç TL oldu merak konusu oldu. Yatırım yapmak isteyen kullanıcılar tarafından altın fiyatları araştırılmaktadır. Arama motorlarında gram altın fiyatı sorgulatılıyor. Peki, Gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1983 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda dolar endeksinin yükselmesiyle baskılanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kaybıyla 2 bin 48 dolardan işlem görüyor.