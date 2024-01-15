Gram altın ne kadar? 15 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın, cumhuriyet altın kaç TL?

15 Ocak tarihinde güncellenen altın fiyatlarına göre, gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altınının fiyatları merak ediliyor. Piyasaların hareketliliği altın fiyatlarını da etkiliyor. İşte, 15 Ocak tarihli güncel altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1990 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan işlem görüyor.

EURO VE STERLIN NE KADAR?

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,27 yükselişle 1980 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1990 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor.