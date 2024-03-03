Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir?

3 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Göztepe - Boluspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Göztepe - Boluspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Göztepe- Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe- Boluspor maçı ne zaman?

GÖZTEPE - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Boluspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, Türkiye'de TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor, Digiturk platformunda 86. kanalda, D Smart'ta 86. kanalda, Kablo TV'de 133. kanalda, Tivibu'da 85. kanalda ve Turkcell TV+ platformunda 70. kanalda yer almakta olup, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayınlanacaktır. Bein Sports 2, Digiturk platformunda 78. kanalda, Kablo TV'de 233. kanalda yer alarak, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Aynı şekilde beIN Sports Tod TV de Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek numaralı kanallar arasında yer almaktadır.

GÖZTEPE - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe-Boluspor maçı, 03 Mart Pazar günü oynanacak ve mücadele Türkiye saatiyle saat 16:00'da başlayacaktır. Maç, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşecektir.