Goldman Sachs altın tahmini ne?

Öte yandan banka, uzun vadeli görünümünü de yukarı yönlü revize etti. Goldman Sachs, güçlü ETF talebi ve merkez bankalarının devam eden altın alımlarını gerekçe göstererek, 2026 Aralık dönemi için ons altın tahminini yükseltti. Peki, dev yatırım bankasının güncel altın öngörüsü ne yönde?

GOLDMAN SACHS ALTIN TAHMİNİ NE?

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 yılı Aralık dönemi için altın fiyat öngörüsünü yeniden yukarı yönlü revize etti. Banka, önceki tahminini ons başına 4.300 dolardan 4.900 dolara yükselttiğini duyurdu.

TAHMİNİN ARKASINDAKİ NEDENLER

Goldman Sachs, bu revizyonun gerekçesi olarak Avrupa borsalarındaki güçlü yatırım fonu (ETF) girişlerini ve merkez bankalarının süren altın alımlarını gösterdi. Bankaya göre bu iki faktör, piyasada uzun vadeli yükseliş trendini destekliyor.

RİSKLER YÜKARI YÖNLÜ

Bankanın değerlendirmesinde, "Altın fiyat tahminimize yönelik risklerin hâlâ belirgin biçimde yukarı yönlü olduğunu düşünüyoruz. Özellikle ETF varlıkları, faiz oranlarına dayalı tahminlerimizin de ötesine geçebilir" ifadeleri yer aldı.

MERKEZ BANKASI ALIMLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

Goldman Sachs ayrıca, merkez bankalarının altın alımlarının 2025'te ortalama 80 ton, 2026'da ise 70 ton civarında olmasını beklediğini açıkladı. Bu eğilimin, altın talebini istikrarlı biçimde desteklemeye devam edeceği öngörülüyor.