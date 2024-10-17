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Golden Boy 2024 (Arda Güler, Kenan Yıldız) nasıl oy verilir?

Golden Boy 2024 (Arda Güler, Kenan Yıldız) nasıl oy verilir?
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Milli futbolcularımız Kenan Yıldız ve Arda Güler, Golden Boy ödüllerinde finale kaldı. Peki, Golden Boy 2024 (Arda Güler, Kenan Yıldız) nasıl oy verilir?

Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 "Golden Boy" finalistlerinin arasında yer aldı. Peki, Golden Boy 2024 (Arda Güler, Kenan Yıldız) nasıl oy verilir?

GOLDEN BOY 2024 ADAYLARI

  • Lamine Yamal
  • Joao Neves
  • Warren Zaire-Emery
  • Alejandro Garnacho
  • Pau Cubarsi
  • Savio
  • Aleksandar Pavlovic
  • Kobbie Mainoo
  • Jorrel Hato
  • Leny Yoro
  • Jamie Bynoe-Gittens
  • Kenan Yıldız
  • Cristhian Mosquera
  • Adam Wharton
  • Arda Güler
  • Mathys Tel
  • Desire Doue
  • Oscar Gloukh
  • Samuel Omorodion

Golden Boy 2024 (Arda Güler, Kenan Yıldız) nasıl oy verilir?

GOLDEN BOY 2024'E NASIL OY VERİLİR?

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Golden Boy 2024 (Arda Güler, Kenan Yıldız) nasıl oy verilir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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