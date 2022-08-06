Gizem Sevim kimdir? Mükemmel Eşleşme Pınar kimdir? Gizem Sevim kaç yaşında, nereli? - Haberler

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Gizem Sevim kimdir? Mükemmel Eşleşme Pınar kimdir? Gizem Sevim kaç yaşında, nereli?

Gizem Sevim kimdir? Mükemmel Eşleşme Pınar kimdir? Gizem Sevim kaç yaşında, nereli?

Mükemmel Eşleşme dizilerinde rol alan Gizem Sevim'in hayatı merak edildi. Peki, Gizem Sevim kimdir? Mükemmel Eşleşme Pınar kimdir? Gizem Sevim kaç yaşında, nereli? Gizem Sevim hayatı ve biyografisi nedir?

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İcon Talent'in oyuncusu Harika Uygur Studio – Eylem Yıldız Temel Oyunculuk'ta oyunculuk eğitimi gören Gizem Sevim kimdir? Mükemmel Eşleşme Pınar kimdir? Gizem Sevim kaç yaşında, nereli? Gizem Sevim hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GİZEM SEVİM KİMDİR?

Dizi film oyuncusu. Konya doğumlu.Boy 1.66 m, kilo 50 kg. İcon Talent'in oyuncusu Harika Uygur Studio – Eylem Yıldız Temel Oyunculuk'ta oyunculuk eğitimi gördü. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Gizem Sevim, oyunculuğa başladığı 2022 yılında Gülümse Kaderine, Mükemmel Eşleşme dizilerinde rol alıyor. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Mükemmel Eşleşme (Pınar, TV Dizisi 2022)

Gülümse Kaderine (TV Dizisi 2022)

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Mükemmel Eşleşme Gündem Magazin Haberler

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