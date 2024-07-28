Gizem Örge hangi takımda oynuyor? Gizem Örge şu anki takımı neresi, mevkisi ne?

Gizem Örge hangi takımda? Milli voleybolcu Gizem Örge'ın hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Gizem Örge hangi takımda? Gizem Örge şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Gizem Örge hakkında bilgiler yazımızda...

GİZEM ÖRGE HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Hatice Gizem Örge, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Fenerbahçe'de libero olarak oynayan Türk millî voleybolcudur. Daha öncesinde; Batıkent Kültür Spor Kulübü/Ankara Eczacı Spor Kulübü, Nilüfer Belediyespor ve VakıfBank'ta oynadı.

GİZEM ÖRGE'NİN KARİYERİ

Batıkent Kültür Spor Kulübü/Ankara Eczacı Spor Kulübü (2006-09)

Nilüfer Belediyespor (2009-13)

VakıfBank (2013-21)

Fenerbahçe (2021-günümüz)

26 Nisan 1993 tarihinde Ankara'da doğan Gizem Örge, voleybola Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladı. 2008 yılına kadar da bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2. Lig'e yükselmesinde yer alan kadroda yer aldı. 2013'te VakıfBank'a transfer olan başarılı libero, 2021 yılına kadar bulunduğu 8 sezonda birçok başarıya imza attı.

VakıfBank forması altında 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Küçük yaş kategorilerinden beri Milli takımda oynayan Gizem Örge, Yıldız Kız Milli Takımı'yla Dünya dördüncülüğü, Gençlik Olimpiyatları ve Balkan şampiyonlukları yaşadı. 2015 yılında U-23 Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan U-23 Milli Takımı'nda oynadı. Ayrıca Gizem Örge, 2014 yılında Avrupa Ligi Şampiyonu olan A Kadın Voleybol Milli Takımı'nda da forma giydi.

Dünya, Avrupa ve Türkiye Ligi'nde "En İyi Libero" ödüllerine sahip olan Örge, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer almıştır.