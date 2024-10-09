Giresunspor Viranşehir kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Giresunspor Viranşehir özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?

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GİRESUNSPOR VİRANŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Giresunspor Viranşehir maçı 1-0'lık Viranşehir üstünlüğüyle sona erdi.

GİRESUNSPOR VİRANŞEHİR ÖZET

Giresunspor Viranşehir maç özetini maçın ardından A Spor kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Giresunspor Viranşehirmaç özeti linki üzerinden Giresunspor Viranşehir özetine ulaşabilirsiniz.

GİRESUNSPOR VİRANŞEHİR ÖZET VİDEOSU

GİRESUNSPOR VİRANŞEHİR MAÇI NE ZAMANDI?

Giresunspor Viranşehir maçı 9 Ekim 2024 günü oynandı.

GİRESUNSPOR VİRANŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Giresunspor Viranşehir maçı canlı olarak A Spor'da yayınlandı.