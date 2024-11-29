Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın

Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat

 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere

Türkiye sınırında kritik gelişme! Muhaliflerin ikinci büyük kenti geçirmesi an meselesi

 İslam Memiş uyardı: Sadece dolar değil sahte euro da var

Kritik uyarı: Sadece dolar değil sahte euro da var
Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum

Günde 180 kişiyle birlikte olmaya zorlamışlar

Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması bekleniyor. Siyah-beyazlı takımda ilk aday Sergen Yalçın. Peki, Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar?

Geleceği merak konusu olan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'la yolların ayrılması durumunda siyah-beyazlıların ne kadar tazminat ödeyeceği merak edildi. Peki, Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar?

GİOVANNİ VAN BRONCKHORST TAZMİNATI NE KADAR?

Sezon başında Van Bronckhorst'la 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta KAP'a yapan açıklamada genç çalıştırıcının maaş kısmı boş bırakılmıştı.

Hollandalı teknik direktörü kimi kaynaklara göre 1.4 milyon Euro kimi kaynaklara göre ise 1.7 milyon Euro kazanıyor. Yolların ayrılması durumunda Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'a bu iki rakamdan en az birini ödemek zorunda.

ALİ ECE TAZMİNATIN 7 MİLYON EURO OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Futbol yorumcusu Ali Ece; Van Bronckhorst'un tazminatının 7 milyon Euro olduğunu iddiaETTİ.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU İDDİASI: 2,5 MİLYON EURO

bir başka iddia da muhabir Yağız Sabuncuoğlu'ndan geldi. Sabuncoğlu; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Giovanni van Bronckhorst'un tazminatı 2.5 milyon euro. Sözleşmeye göre; Peşin ödeme de yok." ifadelerini kullandı.

Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Kalçasını tuttuğu fotoğrafla adından söz ettirdi
img

Mallarına el konulacak!
img

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

HSK atama kararnamesi 29 Kasım Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! Yeni Iğdır İl Emniyet Müdürü kim oldu? Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay kimdir? Yeni Ordu İl Emniyet Müdürü kim oldu? Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar kimdir? Yeni Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü kim oldu? Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy kimdir? Yeni Isparta İl Emniyet Müdürü kim oldu? Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici kimdir? Yeni Bilecik İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz kimdir? Yeni Bingöl İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı kimdir? Manisa elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Turgutlu, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar? Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.