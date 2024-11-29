UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Peki, Giovanni van Bronckhorst kovuldu mu, istifa etti mi?

GİOVANNİ VAN BRONCKHORST İSTİFA ETTİ Mİ?

Hollandalı teknik direktör, maçın ardından büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Çok zor bir maçtı. İlk yarıda iyi oynamadık. Gabriel'in sakatlığı bizi etkiledi. Rafa'nın golüyle beraberliği yakaladık ama devre sonunda basit bir gol yedik. İkinci yarıda Felix'i sakatlık nedeniyle oyundan almak zorunda kaldık ve momentumu kaybettik, sonrasında üçüncü golü yedik. Çok üzgünüz." dedi.

Van Bronckhorst, "Radikal bir karar almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Şu an en iyi dönemlerimizde değiliz. Hepimiz için hayal kırıklığı, benim için de öyle. İyi performans göstermiyorum ve bu üzücü bir durum. Eleştiriler olacaktır, bu futbolun bir parçası."