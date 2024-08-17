Genoa Inter maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Genoa Inter ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?

Genoa Inter maçı hangi kanalda? Genoa Inter maçına saatler kaldı. Maç öncesi Genoa Inter maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Genoa Inter maçını hangi kanal veriyor? İşte Genoa Inter maçı yayın bilgisi haberimizde!

GENOA INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa Inter maçı S Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Genoa Inter maçını S Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için S Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. S Sports kullanıcıları bu akşamki Genoa Inter maçını şifresiz izleyebilecekler.

Genoa ile Inter arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalından canlı maç izlenebilecek.

GENOA INTERMAÇI SAAT KAÇTA?

Genoa Inter maçı bugün saat 19:30'da başlayacak.

GENOA INTERİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Genoa Inter maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine 1 saat kala açıklanması bekleniyor.

GENOA INTERMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Genoa Inter maçı, Cenova'da, Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak.