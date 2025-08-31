Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
Futbolseverler, Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı şifresiz mi?, hangi kanalda yayınlanacak? sorularını merak ediyor. İşte maçın yayın bilgileri, şifresiz olup olmadığı ve detaylar…

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma için "Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı şifresiz mi?" sorusu merak konusu oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı bu maçın yayın durumu, taraftarların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Maçı izlemek isteyenler için yayın bilgileri oldukça önemli oluyor. Peki, Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı 31 Ağustos 2025 Pazar yani bu akşam oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

Bein Sports canlı yayın linki sayesinde lig maçlarını, futbol tartışma programlarını ve spor haberlerini anında takip edebilir, spor keyfini donmadan yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

• Kanal Adı: beIN SPORT 1 HD

• Paket İsmi: DIGITURK T37

• Frekansı: 11675

• Polarizasyon Değeri: V - Dikey

• Kapsama: Batı

• SR: 24444

• FEC: 3/4

