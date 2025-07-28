"Gedson Fernandes Beşiktaş'tan ayrılacak mı?" sorusuna dair resmi bir transfer gerçekleşmemiş olsa da, futbolcuya gelen teklifler kulüp yönetimi tarafından değerlendiriliyor. Peki, Gedson Fernandes Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

GEDSON FERNANDES BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK MI?

Spartak Moskova, Gedson Fernandes için Beşiktaş'a resmi olarak 25 milyon Euro değerinde bir teklif sundu. Ancak bu teklifin sadece yarısı Beşiktaş'a kalacak. Çünkü oyuncunun bonservisinin %50'si halen Benfica kulübüne ait. Beşiktaş, bu nedenle net gelirini artırmak amacıyla Benfica ile de masaya oturuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFERE SICAK BAKIYOR MU?

Siyah-beyazlı yönetim, bu dev transferden yalnızca 6.25 milyon Euro gibi bir gelir elde etmek istemiyor. Kulüp başkanı Serdal Adalı öncülüğünde yürütülen görüşmelerde, hedef Benfica'dan %50'lik bonservis hakkını satın alarak transfer gelirini ikiye katlamak. Beşiktaş yönetimi, bu hamleyle Gedson transferinden net 15 ila 20 milyon Euro kazanmayı planlıyor.