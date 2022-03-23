Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Hasan Tahsin Usta Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi partiden?

Gaziosmanpaşa Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta hangi partili?

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI HASAN TAHSİN USTA KİMDİR?

Hasan Tahsin Usta, 1959 Trabzon doğumludur. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden

mezun oldu. Kentsel Dönüşüm üzerine Yüksek Lisans eğitimi aldı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

İstanbul Metro Projelerinde proje mühendisi olarak görev yaptı.Ulaşım, Trafik, Kentsel Dönüşüm,

GİS, İmar ve Planlama ile yurt içi-yurt dışı teknolojik gelişmelerin ülkemize entegrasyon

çalışmalarının yapılmakta olduğu özel şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

1994 yılında Yerel Yönetimler Eğitimi aldı. 1994 – 1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye

Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı yaptı.

1999 – 2003 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Bayındırlık Kom. Başkanlığı ve AK Parti

Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Görev yapmakta olduğu Sivil Toplum Örgütleri

Türk Kızılayı Derneği Başkanlığı,

Kentsel Dönüşüm İnovasyon Merkezi Derneği Başkanlığı,

Piri Reis Harita Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği,

İstanbul Esnaf Sanatkarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği,

İstanbul Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

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