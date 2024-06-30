Türk at yarışçılığının en prestijli yarışlarından olan ve 1927 yılından bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98'incisi sona erdi. Bu yılın kazananı Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen oldu.Gazi Koşusu'nu kim kazandı 2024? DRAGON FLAME Akın Sözen kimdir?

GAZİ KOŞUSU'NU KİM KAZANDI?

1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisinde Dragon Flame adlı safkan galip geldi.

SAHİBİNİ ZENGİN ETTİ

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandırdı. Koşuda ikinciye 5 milyon 400 bin, üçüncüye 2 milyon 700 bin, dördüncüye 1 milyon 350 bin, beşinciye de 675 bin lira ikramiye ödendi.

Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 23 milyon 625 bin lira oldu. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde etti. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşıyor.

98. Gazi Koşusu'nda yarışan safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle;

• 1 - Blue Sunset - Gökhan Kocakaya

• 2 - Borrego - Hayrullah Doğan

• 3 - Cesur Ali - Ali Yıldız

• 4 - Countach - Ferit Yardımcı

• 5 - Dragon Flame - Akın Sözen

• 6 - Festival Fever - Mustafa Çiçek

• 7 - Iron Sky - Görkem Özçelik

• 8 - King Davut - Erhan Aktuğ

• 9 - Madras - Özcan Yıldırım

• 10 - Mr Baybars - Halis Karataş

• 11 - Ride the Lightning - Mehmet Kaya

• 12 - Severus Snape - Ayhan Kurşun

• 13 - Son of Cooger - Ahmet Çelik

• 14 - Tor Gold - Mehmet Akyavuz

• 15 - Wolf Seyfo - Ercan Çankaya

• 16 - Zizka - Selim Kaya

• 17 - Bosetti - Muhammed Mir Bilgin

• 18 - Giz - Müslüm Çelik

• 19 - Look at the Star - Nevzat Avci

• 20 - Mangusta - Vedat Abiş

• 21 - Ohrid İncisi - Mertcan Çelik

• 22 - Canotay - Hışman Çizik