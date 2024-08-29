Galler Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Galler Türkiye maçı ne maçı?

Galler Türkiye arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, Exxen kanalından canlı maç izlenebilecek.

GALLER TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galler-Türkiye Maçı, 06 Eylül Cuma günü oynanacak. Galler-Türkiye Maçı, saat 21:45'te başlayacak.

GALLER TÜRKİYE NEREDE OYNANACAK?

Galler ve Türkiye, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, Cardiff'te, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.