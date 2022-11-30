Galler - İngiltere maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Galler - İngiltere maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Galler - İngiltere maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 29 Kasım Salı Galler - İngiltere maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Galler - İngiltere maç özeti ve detayları haberimizde...

Galler - İngiltere maçının özeti sizlerle... Maçın özetini izlemek isteyenler, Galler - İngiltere maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 29 Kasım Galler - İngiltere maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Galler - İngiltere maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? Maçta golleri hangi futbolcular attı? İşte detaylar...

GALLER - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler - İngiltere maçı 29 Kasım Salı yani bugün saat 22:00 'da başladı.

GALLER - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler - İngiltere maçı TRT Spor Yıldız'da ekranlara geliyor.

GALLER - İNGİLTERE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galler - İngiltere maçı 3-0 bitti. İngiltere 3 puanın sahibi oldu ve gruptan 1. olarak son 16'ya çıktı.

GALLER - İNGİLTERE MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

İngiltere maçı 3-0 kazandı. Maçta atılan goller şu şekilde:

İngiltere'nin golleri:

50. dakika : Marcus Rashford

Marcus Rashford 51. dakika : Phil Foden

Phil Foden 68. dakika : Marcus Rashford

MAÇ SONUCU : GALLER 0 - 3 İNGİLTERE

GALLER - İNGİLTERE MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!



GALLER - İNGİLTERE NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Al Rayyan'da, Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.