Galler - İngiltere maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 29 Kasım Salı Galler - İngiltere maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?
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Galler - İngiltere maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Galler - İngiltere maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Galler - İngiltere maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 29 Kasım Salı Galler - İngiltere maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Galler - İngiltere maç özeti ve detayları haberimizde...
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Galler - İngiltere maçı 29 Kasım Salı yani bugün saat 22:00 'da başladı.
Galler - İngiltere maçı TRT Spor Yıldız'da ekranlara geliyor.
Galler - İngiltere maçı 3-0 bitti. İngiltere 3 puanın sahibi oldu ve gruptan 1. olarak son 16'ya çıktı.
İngiltere maçı 3-0 kazandı. Maçta atılan goller şu şekilde:
İngiltere'nin golleri:
- 50. dakika : Marcus Rashford
- 51. dakika : Phil Foden
- 68. dakika : Marcus Rashford
MAÇ SONUCU : GALLER 0 - 3 İNGİLTERE
2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.
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Maç, Al Rayyan'da, Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.