Galler hangi grupta? Dünya Kupası'nda Galler'in rakipleri kimler? Galler'in Dünya Kupası grubu!

Dünya Kupası'nda Galler'in grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Galler hangi grupta? Dünya Kupası'nda Galler'in rakipleri kimler? Galler'in Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Galler'in Dünya Kupası grubu!