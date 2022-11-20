Galler hangi grupta? Dünya Kupası'nda Galler'in rakipleri kimler? Galler'in Dünya Kupası grubu!
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Dünya Kupası'nda Galler'in grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Galler hangi grupta? Dünya Kupası'nda Galler'in rakipleri kimler? Galler'in Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Galler'in Dünya Kupası grubu!
Galler'in Dünya Kupası grubu! Dünya Kupası'nda Galler'in grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Galler hangi grupta? Dünya Kupası'nda Galler'in rakipleri kimler? Galler'in Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Galler'in Dünya Kupası grubu haberimizde...
GALLER'İN 2022 DÜNYA KUPASI GRUBU
Dünya Kupası'nda B grubunda yer alan Galler'in gruptaki rakipleri İngiltere, İran ve ABD'dir. Galler 2022 Dünya Kupası'na UEFA elemeleri play-off kazananı olarak katılmıştır.
2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:
- A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
- B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
- C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
- D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
- E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
- F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
- G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
- H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
GALLER MİLLİ TAKIM KADROSU
Galler 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
Kaleci: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)
Savunma: Neco Williams (Nottingham Forest), Ben Davies (Tottenham), Ben Cabango (Swansea City), Joe Rodon (Rennes), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia), Chris Gunter (Wimbledon), Connor Roberts (Burnley), Tom Lockyer (Luton Town)
Orta saha: Aaron Ramsey (Nice), Joe Allen (Swansea City), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Dylan Levitt (Dundee United), Rubin Colwill (Cardiff City), Jonny Williams (Swindon Town), Matthew Smith (Milton Keynes Dons), Sorba Thomas (Huddersfield Town)
Forvet: Gareth Bale (Los Angeles), Daniel James (Fulham), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest)
2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?
- Katar: Ev sahibi
- Almanya: UEFA elemeleri J Grubu 1.si
- Danimarka: UEFA elemeleri F Grubu 1.si
- Brezilya: CONMEBOL elemeleri 1.si
- Fransa: UEFA elemeleri D Grubu 1.si
- Belçika: UEFA elemeleri E Grubu 1.si
- Hırvatistan: UEFA elemeleri H Grubu 1.si
- Sırbistan: UEFA elemeleri A Grubu 1.si
- İspanya: UEFA elemeleri B Grubu 1.si
- İsviçre: UEFA elemeleri C Grubu 1.si
- İngiltere: UEFA elemeleri I Grubu 1.si
- Hollanda: UEFA elemeleri G Grubu 1.si
- Arjantin: CONMEBOL elemeleri 2.si
- İran: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 1.si
- Güney Kore: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 2.si
- Japonya: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 2.si
- Suudi Arabistan: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 1.si
- Ekvador: CONMEBOL elemeleri 4.sü
- Uruguay: CONMEBOL elemeleri 3.sü
- Kanada: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 1.si
- Gana: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Senegal: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Portekiz: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Polonya: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Tunus: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Fas: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Kamerun: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Meksika: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 2.si
- ABD: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 3.sü
- Galler: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Avustralya: Konfederasyonlararası play-off kazananı
- Kosta Rika: Konfederasyonlararası play-off kazananı