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Galatasaray Young Boys koreografi var mı? GS Young Boys maçında kareografi görseli ne olacak?

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Sarı kırmızılılar, Play off turu rövanşında oynayacağı Young Boys maçı hazırlıklarına devam ederen taraftar da koreografi şovuna hazırlık yapıyor. Peki, Galatasaray Young Boys koreografi var mı? GS Young Boys maçında kareografi görseli ne olacak?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Galatasaray Young Boys maçı ile ilgili tüm detaylar araştırılırken koreografi gelişmesi merak edildi. Peki, GS Young Boys maçında kareografi görseli ne olacak? Galatasaray Young Boys koreografi var mı?

GALATASARAY YOUNG BOYS KOREOGRAFİ VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında Galatasaray, Young Boys'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray'ın Rams Park'ta İsviçre ekibini ağırlayacağı rövanş karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

27 Ağustos Salı günü saat 22.00'da başlayacak rövanş karşılaşmanın TRT 1 ve tabii uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray taraftarının özel bir görsel şölen hazırladığı ileri sürüldü. Maç saatinde kareografi gelişmesi netleşecek.

Osman Demir
Osman Demir
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