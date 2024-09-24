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Galatasaray Panathinaikos CANLI izle! Galatasaray Panathinaikos basket kaç kaç, kim yendi?

Galatasaray Panathinaikos CANLI izle! Galatasaray Panathinaikos basket kaç kaç, kim yendi?
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Galatasaray yeni sezon öncesinde Anadolu Efes, Karşıyaka, Bursaspor, Türk Telekom, Onvo Büyükçekmece gibi takımlarla karşı karşıya geldi. Galatasaray sıradaki hazırlık mücadelesinde ise Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray Panathinaikos CANLI izle! Galatasaray Panathinaikos basket kaç kaç, kim yendi?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Panathinaikos CANLI izle! Galatasaray Panathinaikos basket kaç kaç, kim yendi?

GALATASARAY PANATHİNAİKOS BASKET KAÇ KAÇ, KİM YENDİ?

Yakup Sekizkök yönetimindeki Galatasaray, hazırlık mücadelesinde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele 24 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma A Spor ve Galatasaray'ın Youtube hesabından canlı yayınlanıyor.

Maç devam ediyor.

GALATASARAY PANATHİNAİKOS CANLI İZLE!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Panathinaikos Ergin Ataman Büyükçekmece Türk Telekom Anadolu Efes Galatasaray Soğuk Haber Galatasaray Bursaspor Karşıyaka Spor

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