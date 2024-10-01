Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Galatasaray maçı bugün mü?

Galatasaray'ın Rigas takımıyla oynayacağı UEFA maçının tarihi ve saati merak ediliyor. Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Galatasaray maçı bugün mü?

GALATASARAY UEFA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Rigas deplasmanına konuk olacak. Maç 3 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak. Müsabaka TSİ saat 19.45'te başlayacak.

GALATASARAY UEFA MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile oynayacağı karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Daugava Stadyumu'nda Letonya temsilcisi RFS ile mücadele edecek. TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova düdük çalacak.

Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Dzivjak olacak.

RFS - Galatasaray maçında VAR koltuğunda Michal Ocenas, AVAR'da da Martin Dohal oturacak

RIGAS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FK RFS Letonya'nın Riga kentinde bulunan Virsliga'da oynayan bir futbol kulübüdür.