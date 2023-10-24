Bayern Münih'in yıldızı Kim Min Jae, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettikleri maç sonrası stadyumdan ayrılırken basın mensubunun "Türkiye'yi özledin mi?" sorusuna "Fenerbahçe'yi" yanıtını verdi. Güney Koreli futbolcunun bu yanıtı sarı-lacivertli taraftarların beğenisini aldı.

Galatasaray stadından ayrılan Kim Min Jae'den basın mensubunun sorusuna Fenerbahçelileri mest edecek yanıt

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçın ardından stadyumdan ayrılan Kim Min Jae, kendisine gelen ''Türkiye'yi özledin mi?'' sorusuna sadece ''Fenerbahçe'yi'' yanıtını verdi.

"FENERBAHÇE'Yİ ÖZLEDİM"

Alman devinde forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu, Galatasaray stadyumundan ayrıldığı sırada bir basın mensubunun ''Türkiye'yi özledin mi?'' sorusuna ''Fenerbahçe'yi'' diyerek yanıt verdi.

FENERBAHÇE'DEN NAPOLİ'YE TRANSFER OLMUŞTU

Kim Min Jae, 2021-22 sezonunda 18 milyon euro bedelle Napoli'nin yolunu tutmuştu. Başarılı futbolcu oradan da Alman devine imzayı attı.