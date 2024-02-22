Galatasaray - Sparta Prag ilk 11'leri açıklandı mı? Maçın hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin rövanşında nabızlar yükseliyor. Bu akşam TSİ 23.00'da başlayacak maç için nefesler tutuldu. Galatasaray ve Sparta Prag karşılaşmasında ilk 11'ler en merak edilen konulardan biri. Galatasaray - Sparta Prag ilk 11'ler belli oldu mu? Maçın hakemi kim oldu? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY- SPARTA PRAG İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

15 Şubat Perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin rövanşında nefesler tutuluyor. Sparta Prag ile Galatasaray arasındaki karşılaşma Çekya'da gerçekleşecek ve maç bu akşam saat 23:00'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Maçla ilgili en kritik konulardan biri de ilk 11'ler. Galatasaray Sparta Prag maçının muhtemel ilk 11'leri;

SPARTA PRAG

Vindahl, Vitik, Sorensen, Panak, Preciado, Laçi, Kairinen, Pesek, Karabec, Haraslin, Kuchta

GALATASARAY

Muslera, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

GALATASARAY- SPARTA PRAG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye'de bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayın hakları Exxen platformunda bulunuyor.

Geçtiğimiz salı günü oynanan PSV - Borussia Dortmund mücadelesi TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanmıştı. Benzer şekilde çarşamba günü oynanan Porto - Arsenal mücadelesi de şifresiz olarak yayınlandı.

22 Şubat Perşembe günü ise yayın akışına göre Toulouse - Benfica ve Marsilya - Shakhtar Donetsk maçları da şifresiz olarak yayınlanacak.

Sparta Prag - Galatasaray karşılaşması ise Exxen üzerinden ekranlara gelecek ve izleyicilere bu platform aracılığıyla ulaşabilecekler.

HAKEM BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

Bu sezon, Anthony Taylor Şampiyonlar Ligi play off turu ilk Molde maçını yönetmişti. Sarı kırmızılılar o maçta Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö'nün golleriyle deplasmanda 3-2 galip gelmişti.