Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United ile kozlarını paylaşıyor. Old Trafford'da oynanan maç, TSİ 22.00'de başladı. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi puanı kaç, sırası ne?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United deplasmanına çıktı. Mücadelede golsüz eşitlik var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi puanı kaç, sırası ne? Galatasaray Şampiyonlar Ligi puanı kaç, sırası ne?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUANI KAÇ, SIRASI NE?

TAKIMLARIN SON DURUMU

MANCHESTER UNITED YENİLDİ

A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

EKSİKLER

Galatasaray'da Hakim Ziyech ve Kazımcan Karataş maç kadrosunda yer almıyor. Ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da bu maçta forma giyemeyecek.

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia ve Aaron Wan-Bissaka, forma giyemeyecek. Bir süredir kadro dışında olan Anthony'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

İLK 11'LER

Manchester United; Onana, Dalot, Lindelöf, Varane, Amrabat, Casemiro, Mount, Fernandes, Hannibal, Hojlund, Rashford.

Galatasaray ; Muslera, Boey, Sánchez, Abdulkerim, Angeliño, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.