Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi ve ön eleme maçının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme PLAY OFF maçı ne zaman 2024?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN?

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 13.00'da başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak Galatasaray'ın rakibi 5 Ağustos'ta belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde 3.ön eleme eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi dünyanın birçok televizyon kanalından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimini UEFA'nın resmi internet sitesi ve Youtube hesabı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024'te çekilecek ve ilk maçlar 20-21 Ağustos, ikinci maçlar ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazacak. İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri...

Galatasaray ile birlikte play-off turunda doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu mücadele edecek.

Alt turlardan gelecek Galatasaray'ı bekleyen önemli takımlar şu şekilde:

Ferencvaros (Macaristan): Şampiyonlar Ligi'ne birinci eleme turundan başlayacak.

Karabağ (Azerbaycan) Şampiyonlar Ligi'ne birinci eleme turundan başlayacak.

Bodo / Glimt (Norveç) Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak.

Benfica (Portekiz): Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü eleme turundan başlayacak.