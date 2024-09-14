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Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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Galatasaray Rizespor kaç kaç? Galatasaray Rizespor canlı maç anlatımı ve Galatasaray Rizespor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Rizespor maçı 3-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray Rizespor maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Rizespor maçı saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Rizespor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Rizespor maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Rizespor maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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