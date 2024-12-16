Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler!

Galatasaray ve Trabzonspor Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmada takımlarının sahaya çıkacağı muhtemel kadroları heyecanla araştırıyor. Galatasaray, liderliğini perçinlemek isterken, Trabzonspor ise kötü gidişatına dur demek için sahada olacak. Peki, Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte, Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler!

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Berkan, Mertens, Osimhen, Yunus

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Ozan, Umut, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi bugün saat 21.00'de başlayacak.