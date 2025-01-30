Galatasaray maçı hangi kanalda? Ajax Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda? Ajax Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ajax Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ajax Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Ajax Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde...

AJAX GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax Galatasaray maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ajax Galatasaray maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Ajax Galatasaray maçını izleyebilirsiniz.

AJAX GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ajax Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.