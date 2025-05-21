Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından, Galatasaray kutlamalarında kimler sahne alacak konusu gündemdeki yerini koruyor. Taraftarlar, stadyumda yapılacak kutlamalarda hangi sanatçıların yer alacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray kutlamalarında kimler sahne alacak? İşte detaylar...

GALATASARAY KUTLAMARINDA KİMLER SAHNE ALACAK?

Galatasaray, 2024-2025 Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayarak 25. kez zirveye ulaştı. Kutlamalarda sahne alacak sanatçılar, taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Şampiyonluk kutlamalarında Emir Can İğrek, Uzi, Edis, Zara ve DJ Suat Ateşdağlı gibi ünlü isimler yer alacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını 25 Mayıs tarihinde Yenikapı'da düzenleyeceğini açıkladı.