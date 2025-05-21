Galatasaray kutlamalarında kimler sahne alacak?

Galatasaray kutlamalarında kimler sahne alacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray kutlamalarında kimler sahne alacak?
Haber Videosu

Galatasaray kutlamalarında kimler sahne alacak? Taraftarların merakla beklediği bu sorunun yanıtı, kulüp tarafından düzenlenen resmi etkinlik programıyla netleşti. Galatasaray, 2024-2025 Süper Lig şampiyonluğunu büyük bir organizasyonla kutlarken, sahne alacak isimler de coşkunun en önemli parçası olacak.

Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından, Galatasaray kutlamalarında kimler sahne alacak konusu gündemdeki yerini koruyor. Taraftarlar, stadyumda yapılacak kutlamalarda hangi sanatçıların yer alacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray kutlamalarında kimler sahne alacak? İşte detaylar...

GALATASARAY KUTLAMARINDA KİMLER SAHNE ALACAK?

Galatasaray, 2024-2025 Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayarak 25. kez zirveye ulaştı. Kutlamalarda sahne alacak sanatçılar, taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Şampiyonluk kutlamalarında Emir Can İğrek, Uzi, Edis, Zara ve DJ Suat Ateşdağlı gibi ünlü isimler yer alacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını 25 Mayıs tarihinde Yenikapı'da düzenleyeceğini açıkladı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları sel oldu
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı

İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.